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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Пашинян: Ереван и Анкара близки к нормализации отношений

    В регионе
    • 14 ноября, 2026
    • 09:59
    Пашинян: Ереван и Анкара близки к нормализации отношений

    Армения и Турция близки к полноценной нормализации дипломатических отношений.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "Уверен, что в ближайшем будущем мы достигнем полноценного урегулирования отношений с Турцией. Несколько дней тому назад я провел очень позитивную встречу с президентом Турции (Реджеп Тайипом - ред.) Эрдоганом. С обеих сторон было зафиксировано, что есть прогресс и мы очень близки к последнему шагу - установлению дипломатических отношений и полноценному открытию границ", - сказал Пашинян.

    Никол Пашинян Армяно-турецкие отношения Реджеп Тайип Эрдоган
    Paşinyan: İrəvan və Ankara münasibətlərin normallaşmasına yaxındır
    Pashinyan: Yerevan, Ankara close to normalizing relations
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