Пашинян: Ереван и Анкара близки к нормализации отношений

Армения и Турция близки к полноценной нормализации дипломатических отношений.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Уверен, что в ближайшем будущем мы достигнем полноценного урегулирования отношений с Турцией. Несколько дней тому назад я провел очень позитивную встречу с президентом Турции (Реджеп Тайипом - ред.) Эрдоганом. С обеих сторон было зафиксировано, что есть прогресс и мы очень близки к последнему шагу - установлению дипломатических отношений и полноценному открытию границ", - сказал Пашинян.