Пашинян: Ереван и Анкара близки к нормализации отношений
В регионе
- 14 ноября, 2026
- 09:59
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Армения и Турция близки к полноценной нормализации дипломатических отношений.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Уверен, что в ближайшем будущем мы достигнем полноценного урегулирования отношений с Турцией. Несколько дней тому назад я провел очень позитивную встречу с президентом Турции (Реджеп Тайипом - ред.) Эрдоганом. С обеих сторон было зафиксировано, что есть прогресс и мы очень близки к последнему шагу - установлению дипломатических отношений и полноценному открытию границ", - сказал Пашинян.
Paşinyan: İrəvan və Ankara münasibətlərin normallaşmasına yaxındır
Pashinyan: Yerevan, Ankara close to normalizing relations
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