Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2026)

    Финансы
    • 14 ноября, 2026
    • 09:56
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    95,84

    0,12

    34,99

    WTI (долл/барр)

    88,56

    0,18

    31,14

    Золото (долл/унция)

    3 886,30

    -28,40

    -454,80

    Индексы

    Dow-Jones

    52 347,55

    50,46

    4 284,26

    S&P 500

    7 561,67

    -30,73

    716,17

    Nasdaq

    25 136,27

    -229,82

    1 894,28

    Nikkei

    61 142,35

    322,99

    10 802,87

    Dax

    26 749,95

    -21,93

    2 259,54

    FTSE 100

    10 902,56

    39,47

    971,18

    CAC 40 INDEX

    8 368,91

    7,55

    219,41

    Shanghai Composite

    3 634,35

    -21,48

    -334,49

    Bist 100

    11 842,82

    31,63

    581,30

    RTS

    962,92

    11,57

    -151,21

    Валюта

    USD/EUR

    1,1023

    -0,0036

    -0,0722

    USD/GBP

    1,3214

    -0,0016

    -0,0259

    JPY/USD

    159,71

    -0,2000

    3,2600

    RUB/USD

    82,3758

    -0,5024

    3,6258

    TRY/USD

    50,3598

    -0,0071

    7,4036

    CNY/USD

    6,6727

    0,0027

    -0,3163
    Фондовые рынки Валютные рынки Биржевые индексы
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.11.2026)
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    44 filmi
    44 filmi

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