İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.11.2026)

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2026
    • 09:48
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.11.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    95,84

    0,12

    34,99

    Neft WTI (dollar/barel)

    88,56

    0,18

    31,14

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 886,30

    -28,40

    -454,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    52 347,55

    50,46

    4 284,26

    S&P 500

    7 561,67

    -30,73

    716,17

    Nasdaq

    25 136,27

    -229,82

    1 894,28

    Nikkei

    61 142,35

    322,99

    10 802,87

    Dax

    26 749,95

    -21,93

    2 259,54

    FTSE 100

    10 902,56

    39,47

    971,18

    CAC 40 INDEX

    8 368,91

    7,55

    219,41

    Shanghai Composite

    3 634,35

    -21,48

    -334,49

    Bist 100

    11 842,82

    31,63

    581,30

    RTS

    962,92

    11,57

    -151,21

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1023

    -0,0036

    -0,0722

    USD/GBP

    1,3214

    -0,0016

    -0,0259

    JPY/USD

    159,71

    -0,2000

    3,2600

    RUB/USD

    82,3758

    -0,5024

    3,6258

    TRY/USD

    50,3598

    -0,0071

    7,4036

    CNY/USD

    6,6727

    0,0027

    -0,3163
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri British Petroleum (BP) West Texas Intermediate (WTI) WTI markalı neft Brent markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.11.2026)
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