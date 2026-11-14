Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.11.2026)
Maliyyə
- 14 noyabr, 2026
- 09:48
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
95,84
|
0,12
|
34,99
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
88,56
|
0,18
|
31,14
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 886,30
|
-28,40
|
-454,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 347,55
|
50,46
|
4 284,26
|
S&P 500
|
7 561,67
|
-30,73
|
716,17
|
Nasdaq
|
25 136,27
|
-229,82
|
1 894,28
|
Nikkei
|
61 142,35
|
322,99
|
10 802,87
|
Dax
|
26 749,95
|
-21,93
|
2 259,54
|
FTSE 100
|
10 902,56
|
39,47
|
971,18
|
CAC 40 INDEX
|
8 368,91
|
7,55
|
219,41
|
Shanghai Composite
|
3 634,35
|
-21,48
|
-334,49
|
Bist 100
|
11 842,82
|
31,63
|
581,30
|
RTS
|
962,92
|
11,57
|
-151,21
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1023
|
-0,0036
|
-0,0722
|
USD/GBP
|
1,3214
|
-0,0016
|
-0,0259
|
JPY/USD
|
159,71
|
-0,2000
|
3,2600
|
RUB/USD
|
82,3758
|
-0,5024
|
3,6258
|
TRY/USD
|
50,3598
|
-0,0071
|
7,4036
|
CNY/USD
|
6,6727
|
0,0027
|
-0,3163
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.11.2026)
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