    Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов нападением на христиан в США

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 00:53
    Американский президент Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в штате Мичиган целенаправленным нападением на христиан в США, обещал содействие федеральных властей в расследовании.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

    "Меня проинформировали об ужасной стрельбе в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк в Мичигане, - отметил он. - ФБР немедленно прибыло на место, будет играть ведущую роль в расследовании на федеральном уровне и в полной мере оказывать содействие должностным лицам штата и местным властям".

    "Подозреваемый мертв, но многое предстоит выяснить. Похоже, что это еще одно целенаправленное нападение на христиан в США. Администрация Трампа будет информировать общественность, как мы всегда и делаем", - добавил американский лидер. "Эта эпидемия насилия в нашей стране должна незамедлительно прекратиться", - подчеркнул он.

    Tramp kilsədəki atışmanı ABŞ-də xristianlara qarşı hücum adlandırıb

