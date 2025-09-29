Tramp kilsədəki atışmanı ABŞ-də xristianlara qarşı hücum adlandırıb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Miçiqan ştatında yerləşən kilsədəki atışmanı ölkədə xristianlara qarşı məqsədyönlü hücum adlandıraraq federal hakimiyyətin araşdırmaya yardım edəcəyini deyib.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Mənə Miçiqanın Qrand-Blenk şəhərindəki kilsədə dəhşətli atışma haqqında məlumat verilib... Dərhal hadisə yerinə gələn FTB federal səviyyədə araşdırmada aparıcı rol oynayacaq və ştat rəsmiləri ilə yerli hakimiyyətə tam dəstək göstərəcək", - Tramp qeyd edib.

    "Şübhəli şəxs ölüb, lakin müəyyənləşdiriləsi çox şey var. Görünür ki, bu, ABŞ-də xristianlara qarşı daha bir məqsədyönlü hücumdur. Tramp administrasiyası həmişə etdiyi kimi ictimaiyyəti məlumatlandıracaq. Ölkəmizdəki bu zorakılıq epidemiyası dərhal dayandırılmalıdır", - deyə o vurğulayıb.

