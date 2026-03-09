Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 04:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть является небольшой платой за обеспечение безопасности.
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Краткосрочное повышение цен на нефть, которые быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана, - это небольшая плата за безопасность США и всего мира", - отметил Трамп.
Ранее цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднималась почти на 20% и превысила $111 за баррель впервые с 5 июля 2022 года.
