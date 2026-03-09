Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 04:12
    Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть является небольшой платой за обеспечение безопасности.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

    "Краткосрочное повышение цен на нефть, которые быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана, - это небольшая плата за безопасность США и всего мира", - отметил Трамп.

    Ранее цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднималась почти на 20% и превысила $111 за баррель впервые с 5 июля 2022 года.

