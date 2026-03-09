Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть является небольшой платой за обеспечение безопасности.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Краткосрочное повышение цен на нефть, которые быстро упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана, - это небольшая плата за безопасность США и всего мира", - отметил Трамп.

Ранее цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднималась почти на 20% и превысила $111 за баррель впервые с 5 июля 2022 года.