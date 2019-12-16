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Трамп назвал результаты опроса Fox News про импичмент неточными

​Трамп назвал результаты опроса Fox News про импичмент неточными

Президент США Дональд Трамп считает неточными опубликованные результаты опроса телеканала Fox News, согласно которым более 50% американцев поддерживают импичмент главы Белого дома. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Опросы Fox News, как всегда, неточные, сильно склоняются на сторону демократов. Это так смешно - то же самое было в 2016 году. Они все сделали неправильно", - заявил он.

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте телеканала, 50% респондентов поддерживают отстранение Трампа от власти путем импичмента. Еще 4% высказались за импичмент, но против отставки. 41% опрошенных выступает против импичмента.

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