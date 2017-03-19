Трамп назвал Путина крепким орешком

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина «крепким орешком».

Как передает Report, об этом заявил он в интервью Fox News.

В оригинале Трамп использовал идиому «tough cookie»

«Я не знаком с ним, но он точно "крепкий орешек". Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем», — заявил он в интервью Fox News. В оригинале Трамп использовал идиому «tough cookie».

Также президент США сказал про своего предшественника Барака Обаму «ничего личного». Своего советника Киллиан Конвей Трамп назвал «очень приятной женщиной», экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — «разочарованной». Сенатора-демократа Элизабет Уоррен президент охарактеризовал фразой «безумие и гнев. Покахонтас не будет ею горда».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Трампом до саммита G20 в июле.