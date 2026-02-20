Трамп назвал "позорным" решение Верховного суда по пошлинам
Другие страны
- 20 февраля, 2026
- 20:52
Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" решение Верховного суда страны по пошлинам на товары из иностранных государств.
Как сообщает Report, об этом сообщил NBC News источник, знакомый с реакцией американского лидера.
В сообщении также говорится, что президент США встречался с группой губернаторов, представляющих обе партии, и сегодня утром заявил присутствующим, что у него есть запасной план.
Ранее сегодня Верховный суд США счел незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на товары иностранных государств. Такое мнение высказали шесть судей, противоположной точки зрения придерживаются трое.
Белый дом пока официально не прокомментировал это решение.
