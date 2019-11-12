Трамп назвал отставку Моралеса "знаменательным моментом" для демократии

Президент США Дональд Трамп поприветствовал отставку президента Боливии Эво Моралеса, заявив, что это важный сигнал для "нелегитимных" властей Никарагуа и Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Вчерашняя отставка президента Боливии Эво Моралеса стала поворотным моментом для демократии в Западном полушарии", - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.

"Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу в части его стремления к свободе, а боливийским военным - за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию Боливии", - добавляется в сообщении.

"Эти события - важный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда победят. Сейчас мы на шаг ближе к абсолютно демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию", - заключил американский лидер.