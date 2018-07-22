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    Трамп назвал незаконным факт ведения записи их разговора Коэном

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал немыслимым тот факт, что его экс-адвокат Майкл Коэн вел скрытую запись их разговора. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в субботу в Twitter.

    "Немыслимо, что власти могут ворваться в кабинет адвоката рано утром - почти неслыханно. Еще более немыслимо то, что адвокат записывает на аудио разговор с клиентом - неслыханно и, возможно, незаконно. Хорошая новость заключается в том, что ваш любимый президент не сделал ничего плохого", - написал Трамп.

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