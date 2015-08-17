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    ​Трамп назвал малозначительным вопрос о вступлении Украины в НАТО

    “Я бы не стал придавать этому большого значения”

    Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Американский предприниматель Дональд Трамп, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии заявил, что не придает особого значения членству Украины в НАТО, передает Report со ссылкой на еizvestia.com.

    “Я бы не стал придавать этому большого значения. Если это произойдет — замечательно. Если нет — хорошо», — сказал он.

    Д.Трамп 15 августа заявил, что в случае победы на президентских выборах намерен депортировать из США всех нелегалов.

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