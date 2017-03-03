Трамп назвал лицемером Шумера, разместив его совместное фото с Путиным

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал лицемером лидера демократов в сенате Чака Шумера, разместив фото, на котором Шумер изображен вместе с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает Report, "Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Путиным. Что за лицемерие!" - написал 45-й президент США.

Ранее сам Чак Шумер призвал главу минюста США Джеффа Сешнса покинуть свой пост из-за сообщений о его контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. Сешнс подтвердил, что общался с российским дипломатом и обсуждал с ним вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Украине, а также вспоминал, как в 1991 году посетил Россию в составе церковной делегации.

В США в последнее время разгорелось сразу несколько скандалов в связи с контактами госчиновников с представителями РФ. Демократы настаивают, что эти случаи должны быть расследованы.