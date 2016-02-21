Трамп назвал Клинтона своим наиболее вероятным соперником на выборах

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп, лидирующий в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, предположил в воскресенье, что его соперником от демократов в борьбе за пост главы государства станет Хиллари Клинтон, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Я думаю, что борьба будет между Хиллари и мной", - приводит его слова журнал Time.

По мнению Трампа, такое противостояние приведет "к самой высокой явке на выборах в истории".

Он уверен, что при таком повороте событий сможет одержать победу на голосовании.

"Честно говоря, если она будет выдвинута кандидатом в президенты, то это (кандидатура Трампа - ИФ) - единственное что сможет ее остановить", - сказал миллиардер.

Как сообщалось, на этой неделе Трамп добился уверенной победы на праймериз в Южной Каролине, набрав почти 33% голосов и обойдя своих основных конкурентов Марко Рубио и Теда Круза более чем на 10 процентных пунктов.