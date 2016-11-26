Трамп назвал Фиделя Кастро жестоким диктатором

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп назвал лидера кубинской революции Фиделя Кастро диктатором и пообещал помогать благосостоянию Кубы, передает Report.

Фидель Кастро скончался вечером в пятницу возрасте 90 лет, о его смерти сообщил по национальному телевидению брат революционера и глава государства Рауль Кастро.

"Сегодня мир отмечает уход жестокого диктатора, который подавлял собственный народ на протяжении почти шести десятилетий. Наследие Фиделя Кастро — это расстрельные команды, воровство, невообразимые страдания, бедность и отказ людям в их фундаментальных правах", — говорится в заявлении Трампа.

По его словам, Куба все еще остается тоталитарным островом. При этом политик выразил надежду, что со смертью Фиделя страна перейдет от ужасов, которые она терпела, к жизни в заслуженной свободе.

"Хотя трагедии, смерти и боль, вызванные Фиделем Кастро, не могут быть стерты из памяти, наша администрация сделает все, что сможет, чтобы кубинский народ смог наконец начать путь к процветанию и свободе", — сказал Трамп.