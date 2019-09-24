​Трамп назвал Эрдогана другом

Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган "стал его другом", после переговоров об освобождении американского пастора Эндрю Крейга Брансона из-под ареста в Турции.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, "в прошлом году после очень коротких и уважительных переговоров с очень сильным человеком, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который стал моим другом, мы вернули домой пастора Брансона", - сказал американский лидер на мероприятии "Глобальный призыв в защиту религиозной свободы" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Я позвонил президенту (Эрдогану – ред.) и сказал: "Он (пастор Брансон – ред.) невиновен». Я хочу поблагодарить президента Эрдогана", - добавил глава Белого дома.

Американский лидер также сообщил, что США намерены выделить 25 миллионов долларов на финансирование защиты религиозных свобод, мест религиозного поклонения и религиозных памятников.

Эндрю Крейг Брансон был задержан 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK. Затем он был освобожден при условии нахождения под домашним арестом.

В октябре 2018 года запрет на выезд из Турции и домашний арест Брансона был отменен.