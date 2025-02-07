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Трамп назвал деятельность USAID мошеннической

Трамп назвал деятельность USAID мошеннической Президент США Дональд Трамп охарактеризовал деятельность федерального американского Агентства по международному развитию (USAID) как мошенническую и коррупционную.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 23:36
Трамп назвал деятельность USAID мошеннической

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал деятельность федерального американского Агентства по международному развитию (USAID) как мошенническую и коррупционную.

Как передает Report, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Японии Сигэру Исибой в Белом доме.

"Все это - мошенничество, если посмотреть на USAID. Очень мало средств этой организации тратится на хорошие цели. Каждая строчка ее бюджета, на которую я смотрю, - это или коррупция, или что-то смехотворное", - сказал Трамп.

Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио.

Меры в отношении USAID были приняты с подачи американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.

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