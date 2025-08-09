Трамп назвал дату и место встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал дату и место встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report , об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Моя долгожданная встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска. Детали последуют. Спасибо за внимание к вопросу!" — отметил Трамп.

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского.