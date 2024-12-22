Трамп назначил телепродюсера Бернетта спецпосланником в Великобритании

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении телевизионного продюсера Марка Бернетта на должность специального посланника в Великобритании.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении телевизионного продюсера Марка Бернетта на должность специального посланника в Великобритании.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении политика в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Бернетт "обладает уникальным сочетанием дипломатических навыков и международного признания, что делает его идеальным кандидатом для укрепления двусторонних отношений". Новый спецпосланник займется вопросами торговли, инвестиций и культурного обмена между двумя странами.

Марк Бернетт - продюсер американского телевидения, создатель таких шоу, как "Выживший" (Survivor), "Шарк Танк" (Shark Tank), "Голос" (The Voice) и "Кандидат" (The Apprentice), в котором участвовал сам Трамп. Он является бывшим председателем компании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и обладателем 13 премий Emmy за вклад в индустрию.