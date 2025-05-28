Трамп назначил посла США в Турции посланником по Сирии

Президент США Дональд Трамп назначил американского посла в Турции Томаса Баррака посланником в Сирии.
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"Я рад объявить, что посол США в Турции Томас Баррак будет служить нашим посланником в Сирии. Том понимает, насколько огромен потенциал работы в Сирии с целью остановить радикализм, улучшить отношения, обеспечить мир на Ближнем Востоке. Действуя вместе, мы сделаем Америку и мир снова безопасными", - написал он.
Ранее в мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти опасаются возможности падения сирийского правительства в скором времени, потому Вашингтон готов оказывать поддержку Дамаску.
Рубио пояснил, что администрация США позволит базирующимся в Турции американским дипломатам работать с сирийскими официальными лицами, чтобы определить, нужна ли им, в частности, гуманитарная помощь, помощь в улучшении работы правоохранительных органов.