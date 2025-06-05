Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО

Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а также главой Европейского командования вооруженных сил США.

Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а также главой Европейского командования вооруженных сил США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назначен на должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и командующего Европейским командованием ВС США", - сказано в заявлении.

Назначение утверждено при поддержке альянса.

В настоящее время Гринкевич занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне.