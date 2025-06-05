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Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО

Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а также главой Европейского командования вооруженных сил США.
Другие страны
5 июня 2025 г. 17:52
Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО

Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а также главой Европейского командования вооруженных сил США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назначен на должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и командующего Европейским командованием ВС США", - сказано в заявлении.

Назначение утверждено при поддержке альянса.

В настоящее время Гринкевич занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне.

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