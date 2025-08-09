О нас

Другие страны
9 августа 2025 г. 23:48
Трамп назначил Брюс на должность зампреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Брюса на должность зампреда США при ООН.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Я рад объявить, что я выдвигаю Тэмми Брюс, великого патриота, телеведущую и автора бестселлеров, на должность нашего следующего заместителя представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций в ранге посла. С начала моего второго срока Тэмми безупречно служила в качестве пресс-секретаря Государственного департамента, где она проделала фантастическую работу. Тэмми Брюс будет блестяще представлять нашу страну в ООН. Поздравляю, Тэмми!", - говорится в публикации.

Отметим, что должность главы миссии США при ООН занимает Дороти Ши.

