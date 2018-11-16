Трамп намерен встретиться с пострадавшими от лесных пожаров в Калифорнии

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен отправиться 17 ноября в Калифорнию, чтобы встретиться с пострадавшими от лесных пожаров. Об этом сообщает NBC со ссылкой на Белый дом, передает Report.
«Президент Трамп отправится в Калифорнию в субботу «для встречи с людьми, пострадавшими от лесных пожаров», — пишет телекомпания. Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния в результате лесных пожаров, по последним данным, погибли 58 человек.
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