Трамп намерен в первое время сохранить введенные против России санкции

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первое время после вступления в должность главы государства оставить в силе санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп заявил в интервью, опубликованном в пятницу газетой The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Трамп заявил о намерении сохранить в силе действующие в отношении РФ ограничительные меры "по крайней мере в течение некоторого времени". При этом он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США, отмечает издание.

"Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" - приводит газета слова Трампа.

Издание при этом отмечает, что Трамп считает возможным встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным после своей инаугурации, которая состоится 20 января.