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    Трамп намерен ужесточить политику предоставления убежища мигрантам в США

    Мы строим огромное количество палаток и будем держать их в палатках

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Новый план по предоставлению убежища мигрантам в США может быть принят в исполнительном порядке на следующей неделе.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

    "В соответствии с этим планом иностранцы больше не получат свободный проход в страну незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища", - заявил Д.Трамп.

    Он пояснил, что в соответствии с планом, заявления о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в США.

    Президент отметил, что его план будет "полностью законным". По его словам, любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.

    "Мы строим огромное количество палаток и будем держать их в палатках", - добавил Д.Трамп.

    По его словам, "повсеместное злоупотребление" американской системой предоставления убежища является "издевательством" над иммиграционной системой Штатов.

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