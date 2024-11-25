Трамп намерен уволить из армии 15 тыс. трансгендеров

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается издать указ, предусматривающий увольнение всех трансгендерных военнослужащих из вооруженных сил страны.
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В рядах действующих военнослужащих насчитывается около 15 тысяч трансгендеров, и их планируется уволить по медицинским показаниям как непригодных к службе.
Согласно информации источника, новый указ будет более строгим по сравнению с предыдущим, который был принят в марте 2018 года в ходе первого срока Трампа (Джо Байден отменил это решение в январе 2021 года - ред.). В то время республиканец запретил трансгендерам вступать в армию, но позволял уже служащим продолжать свою деятельность в армии. Новый указ же предполагает увольнение даже тех, кто успел построить карьеру в вооруженных силах.
"Эти люди будут вынуждены покинуть свои должности в тот момент, когда армии не хватает бойцов. Только Корпус морской пехоты выполняет свои нормы по набору, и некоторые из затронутых этим решением занимают весьма высокие должности", — отметил источник издания.