О нас

Трамп намерен уволить из армии 15 тыс. трансгендеров

Трамп намерен уволить из армии 15 тыс. трансгендеров Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается издать указ, предусматривающий увольнение всех трансгендерных военнослужащих из вооруженных сил страны.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 08:54
Трамп намерен уволить из армии 15 тыс. трансгендеров

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается издать указ, предусматривающий увольнение всех трансгендерных военнослужащих из вооруженных сил страны.

Как передает Report, об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

В рядах действующих военнослужащих насчитывается около 15 тысяч трансгендеров, и их планируется уволить по медицинским показаниям как непригодных к службе.

Согласно информации источника, новый указ будет более строгим по сравнению с предыдущим, который был принят в марте 2018 года в ходе первого срока Трампа (Джо Байден отменил это решение в январе 2021 года - ред.). В то время республиканец запретил трансгендерам вступать в армию, но позволял уже служащим продолжать свою деятельность в армии. Новый указ же предполагает увольнение даже тех, кто успел построить карьеру в вооруженных силах.

"Эти люди будут вынуждены покинуть свои должности в тот момент, когда армии не хватает бойцов. Только Корпус морской пехоты выполняет свои нормы по набору, и некоторые из затронутых этим решением занимают весьма высокие должности", — отметил источник издания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Trump reportedly plans to kick trans troops out of military within days of inauguration

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi