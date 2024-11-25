Трамп намерен уволить из армии 15 тыс. трансгендеров

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается издать указ, предусматривающий увольнение всех трансгендерных военнослужащих из вооруженных сил страны.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается издать указ, предусматривающий увольнение всех трансгендерных военнослужащих из вооруженных сил страны.

Как передает Report , об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

В рядах действующих военнослужащих насчитывается около 15 тысяч трансгендеров, и их планируется уволить по медицинским показаниям как непригодных к службе.

Согласно информации источника, новый указ будет более строгим по сравнению с предыдущим, который был принят в марте 2018 года в ходе первого срока Трампа (Джо Байден отменил это решение в январе 2021 года - ред.). В то время республиканец запретил трансгендерам вступать в армию, но позволял уже служащим продолжать свою деятельность в армии. Новый указ же предполагает увольнение даже тех, кто успел построить карьеру в вооруженных силах.

"Эти люди будут вынуждены покинуть свои должности в тот момент, когда армии не хватает бойцов. Только Корпус морской пехоты выполняет свои нормы по набору, и некоторые из затронутых этим решением занимают весьма высокие должности", — отметил источник издания.