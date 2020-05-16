Трамп намерен уволить генинспектора Госдепа CША

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/9aeabd2216e81e0d50a7d52c01625329/471bda3c-967f-47f2-8dd5-e863d433725b_292.jpg

Президент США Дональд Трамп уведомил в письме спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о намерении уволить генерального инспектора Госдепартамента Стивена Линика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Politico.

"Президент Трамп уведомил Конгресс о намерении уволить работавшего в министерстве юстиции Линика, которого назначил на должность в 2013 году президент Барак Обама, - отмечает издание. - Президент заявил, что Линик больше не пользуется полным доверием, и обещает представить Сенату кандидата, который пользуется его доверием и имеет надлежащую квалификацию".

Согласно законодательству, власти должны уведомлять Конгресс за 30 дней о снятии с должности инспекторов, выполняющих надзорные функции при ведомствах.

Вести дела инспектора временно будет бывший сотрудник дипломатической службы Стивен Акард. Демократы уже выступили с критикой решения Трампа. По мнению одного из помощников в Конгрессе, Линик мог вызвать недоверие из-за проводимого им расследования о злоупотреблении госсекретарем Майклом Помпео служебным положением.