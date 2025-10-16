Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Трамп намерен создать "фонд победы" для Украины

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 08:54
    Трамп намерен создать фонд победы для Украины

    Президент США Дональд Трамп работает над созданием "фонда победы" для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Telegraph.

    Издание указывает, что американский лидер поручил министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу.

    Стратегия предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из Китая, а полученные средства будут направлены на закупку оружия для украинской армии, говорится в тексте.

    "План призван оказать максимальное экономическое давление на Путина, чья военная машина зависит от поддержки Китая, с тем чтобы он сел за стол переговоров с г-ном Трампом и г-ном Зеленским", - сообщает газета.

