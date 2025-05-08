Трамп намерен провести телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Мы только что заключили сделку с Украиной по редкоземельным металлам, которая была полностью ратифицирована и одобрена их законодательными органами. И мы ценим это, и я поговорю с президентом [Зеленским] через некоторое время, чуть позже", - сказал Трамп.

Американский лидер не уточнил, какие именно темы он собирается обсудить с Зеленским.