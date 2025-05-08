О нас

Трамп намерен провести телефонный разговор с Зеленским

Трамп намерен провести телефонный разговор с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
8 мая 2025 г. 19:15
Трамп намерен провести телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Мы только что заключили сделку с Украиной по редкоземельным металлам, которая была полностью ратифицирована и одобрена их законодательными органами. И мы ценим это, и я поговорю с президентом [Зеленским] через некоторое время, чуть позже", - сказал Трамп.

Американский лидер не уточнил, какие именно темы он собирается обсудить с Зеленским.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp Zelenski ilə telefonla danışmaq niyyətindədir

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi