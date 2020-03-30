Трамп намерен обсудить с Путиным ситуацию с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сам американский президент.

По его словам, лидеры намерены обсудить по телефону вопросы энергетики, торговли и ситуацию с распространением коронавируса.

Он также не исключил, что может обсудить в телефонном разговоре с Путиным ситуацию в Венесуэле.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.