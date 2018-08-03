Трамп намерен продолжить давление на Китай

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп продолжит оказывать давление на Китай, чтобы добиться торговых уступок.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу.

Л.Кудлоу призвал также не недооценивать решимость американского президента.

"Мы много раз говорили: никаких пошлин, никаких тарифных ограничений, никаких субсидий. Мы хотим видеть торговые реформы. Но Китай не делает этого. Их экономика слабая, их валюта слабая, люди уезжают из страны. Не недооценивайте решимость президента Трампа довести дело до конца", — сказал Кудлоу в интервью Блумберг ТВ.