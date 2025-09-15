Трамп намерен посетить церемонию прощания с Чарли Кирком

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить церемонию прощания с правым активистом Чарли Кирком, которая пройдет в штате Аризона 21 сентября.

Как передает Report, об этом он заявил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"Мы потеряли великого человека. Я отправляюсь рано утром в воскресенье в Аризону. Мы возьмем с собой несколько человек на борт президентского самолета", - сказал он. Мероприятие планируется провести на стадионе в городе Глендейл.