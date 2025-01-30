Трамп намерен подписать указ о временном содержании до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о временном содержании до 30 тыс. незаконных иммигрантов в США в тюрьме на базе Гуантанамо.

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о подготовке к временному содержанию до 30 тыс. нелегальных мигрантов в центре на базе Гуантанамо на Кубе.

Как передает Report , об этом американский лидер заявил, выступая в Белом доме.

"Сегодня я также подпишу исполнительный указ, в котором поручу министерствам обороны и внутренней безопасности начать готовить центр для мигрантов на 30 тысяч человек в заливе Гуантанамо, - сказал Трамп. - Большинство людей даже не знает об этом. У нас есть 30 тысяч мест в Гуантанамо для содержания под стражей наихудших преступников из числа нелегальным мигрантов, которые угрожают американцам".

"Некоторые из них такие плохие, что мы не доверяем другим странам содержать их. Потому что мы не хотим их возвращения, - пояснил он. - Так что мы пошлем их в Гуантанамо. Это незамедлительно позволит нам в два раза увеличить вместимость. Это место, откуда трудно выбраться".

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году при 43-м президенте США Джордже Буше - младшем. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.