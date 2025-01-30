О нас

Трамп намерен подписать указ о временном содержании до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо

Трамп намерен подписать указ о временном содержании до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о временном содержании до 30 тыс. незаконных иммигрантов в США в тюрьме на базе Гуантанамо.
Другие страны
30 января 2025 г. 00:58
Трамп намерен подписать указ о временном содержании до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о подготовке к временному содержанию до 30 тыс. нелегальных мигрантов в центре на базе Гуантанамо на Кубе.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил, выступая в Белом доме.

"Сегодня я также подпишу исполнительный указ, в котором поручу министерствам обороны и внутренней безопасности начать готовить центр для мигрантов на 30 тысяч человек в заливе Гуантанамо, - сказал Трамп. - Большинство людей даже не знает об этом. У нас есть 30 тысяч мест в Гуантанамо для содержания под стражей наихудших преступников из числа нелегальным мигрантов, которые угрожают американцам".

"Некоторые из них такие плохие, что мы не доверяем другим странам содержать их. Потому что мы не хотим их возвращения, - пояснил он. - Так что мы пошлем их в Гуантанамо. Это незамедлительно позволит нам в два раза увеличить вместимость. Это место, откуда трудно выбраться".

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году при 43-м президенте США Джордже Буше - младшем. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi