Трамп намерен отменить визовую лотерею, выиграв которую совершивший теракт в Нью-Йорке прибыл в США

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов прибыл в Соединенные Штаты благодаря визовой лотерее (грин-карт).

Как сообщает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Террорист прибыл в нашу страну по так называемой программе лотереи иммиграционных виз для поощрения разнообразия, которая так мила сердцу Чака Шумера, - написал Трамп . - Мы ведем жесткую борьбу за введение системы иммиграции, основанной на критериях ценности, чтобы больше не было лотерейной системы, за которую выступают демократы. Мы должны быть намного жестче и умнее".

Президент США отметил, что намерен ввести систему, при которой разрешение на иммиграцию в США будет выдаваться иностранцам, которые обладают ценными профессиональными навыками, в которых нуждается американская экономика.

Напомним, накануне в нижней части Манхэттена мужчина на автомобиле проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов, затем врезался в школьный автобус и другое транспортное средство, после чего был ранен и задержан полицейскими. В результате погибли восемь человек, по меньшей мере 15 пострадали.

ФБР рассматривает данный инцидент как теракт. В его совершении подозревается уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в штате Флорида.