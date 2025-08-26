О нас

Трамп намерен добиваться высшей меры наказания за убийства в Вашингтоне

Трамп намерен добиваться высшей меры наказания за убийства в Вашингтоне Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться высшей меры наказания для обвиняемых в совершении убийств в Вашингтоне.
26 августа 2025 г. 23:14
Трамп намерен добиваться высшей меры наказания за убийства в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться высшей меры наказания для обвиняемых в совершении убийств в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом он сказал на очередном заседании в Белом доме, которое транслировалось в YouTube.

"Если кто-то убьет кого-то в столице - Вашингтоне, округ Колумбия, мы будем добиваться смертной казни, и это очень сильная мера предосторожности", - заявил американский лидер.

Трамп заверил, что преступность в столице будет ликвидирована. Он также заявил о намерении распродать ненужную недвижимость, принадлежащую федеральному правительству. "Мы хотим закрыть здания в Вашингтоне, продать их, позволить кому-то другому разбогатеть на недвижимости... Кстати, это будет город без преступности", - подчеркнул глава американской администрации.

Напомним, что 11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности могут привлечь Вооруженные силы США. По данным газеты The Washington Post, в настоящее время 2,2 тыс. гвардейцев участвуют в операциях по борьбе с нелегальной миграцией и преступностью в столице.

