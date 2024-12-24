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Трамп намерен добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников

Трамп намерен добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц и насильников, чтобы защитить американские семьи от таких преступников.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 20:57
Трамп намерен добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц и насильников, чтобы защитить американские семьи от таких преступников.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Сразу после того, как состоится моя инаугурация, я дам указания Минюсту решительно добиваться смертных приговоров для того, чтобы защитить американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы вновь станем страной закона и порядка", - написал он.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден заменил смертный приговор для 37 из 40 человек, ожидающих его приведение в исполнение, на пожизненное заключение без возможности освобождения.

В январе сообщалось, что Байден поддержал мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

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Версия на английском языке Trump vows to seek death penalties for murderers and rapists to protect American families

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