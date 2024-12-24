Трамп намерен добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц и насильников, чтобы защитить американские семьи от таких преступников.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц и насильников, чтобы защитить американские семьи от таких преступников.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Сразу после того, как состоится моя инаугурация, я дам указания Минюсту решительно добиваться смертных приговоров для того, чтобы защитить американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы вновь станем страной закона и порядка", - написал он.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден заменил смертный приговор для 37 из 40 человек, ожидающих его приведение в исполнение, на пожизненное заключение без возможности освобождения.

В январе сообщалось, что Байден поддержал мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.