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Трамп намекнул, что арестует Байдена, если снова станет президентом

Трамп намекнул, что арестует Байдена, если снова станет президентом Бывший президент США Дональд Трамп пообещал посадить своих политических врагов в случае, если он будет переизбран на выборах в 2024 году.
Другие страны
31 августа 2023 г. 00:56
Трамп намекнул, что арестует Байдена, если снова станет президентом

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал посадить своих политических врагов в случае, если он будет переизбран на выборах в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, при этом он намекнул, что считает Байдена одним из таких оппонентов.

Журналист спросил Трампа, сожалеет ли он о том, что не посадил в тюрьму оппонентку Хиллари Клинтон и будет ли «закрывать» своих нынешних "политических врагов". Трамп ответил утвердительно.

"Ответ таков: у меня нет выбора, потому что они делают это с нами", - сказал экс-президент.

Также Трамп добавил, что считает действующего президента США Джо Байдена причастным к обвинениям против него.

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