Трамп наложит вето на проект оборонного бюджета, утвержденный Конгрессом

Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что намерен заблокировать проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год (начался в стране 1 октября - ред.), который ранее в обеих палатах Конгресса набрал необходимое число голосов, позволяющее ему преодолет

Дональд Трамп подтвердил, что намерен заблокировать проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год (начался в стране 1 октября - ред.), который ранее в обеих палатах Конгресса набрал необходимое число голосов, позволяющее ему преодолеть президентское вето.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал глава вашингтонской администрации в Twitter .

"Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето", - отметил он. Трамп пообещал заблокировать документ, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Кроме того, глава Белого дома выступает против предполагаемого законопроектом обязательного переименования военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы), и избавления от любой другой символики рабовладельческого Юга. Трамп также подверг законопроект критике из-за ограничений, касающихся вопроса сокращения численности американских войск за рубежом.

Проект, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Повторное голосование в Конгрессе будет проведено после того, как Трамп заблокирует документ.