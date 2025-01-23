Трамп наделил несколько ведомств Минюста полномочиями высылать мигрантов

Администрация нового президента США Дональда Трампа наделила полномочиями депортировать нелегальных мигрантов Управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA), Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатым

Администрация нового президента США Дональда Трампа наделила полномочиями депортировать нелегальных мигрантов Управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA), Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) и Службу маршалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal, в распоряжении которой оказалась служебная записка исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Бенджамина Хаффмана.

Как отмечает издание, администрация Трампа рассчитывает, что министерство юстиции, в состав которого входят DEA, ATF и Служба маршалов, выделит некоторых своих сотрудников для реализации планов массовой депортации нелегалов. Как уточнил Хаффман в своей записке, полномочиями задерживать мигрантов обладают также агенты Федерального бюро расследований, пишет газета.

The Wall Street Journal указывает, что обычно сотрудники DEA и ATF не занимались вопросами депортации, если только речь не шла о преступлениях, связанных с оружием или наркотическими веществами. Службу маршалов же привлекали, если к нарушению миграционного законодательства были причастны лица, находящиеся в федеральном розыске.