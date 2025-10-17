Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 00:41
    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште в ближайшие две недели.

    Как передает Report, об этом он сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

    "Я бы сказал, что встреча состоится в течение двух недель или около того, довольно скоро", - отметил американский лидер.

