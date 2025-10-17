Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 00:41
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште в ближайшие две недели.
Как передает Report, об этом он сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я бы сказал, что встреча состоится в течение двух недель или около того, довольно скоро", - отметил американский лидер.
Последние новости
00:41
Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недельДругие страны
00:36
Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФДругие страны
00:06
Видео
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением города ФизулиВнутренняя политика
00:05
Трамп переговорил с Орбаном по окончании беседы с Путиным - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:05
Минуло пять лет со дня пятого ракетного обстрела армянами ГянджиКарабах
00:00
Сегодня пятая годовщина освобождения Физули от оккупацииКарабах
23:52
Зеленский сообщил о целях визита в США - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:41
Президент Грузии утвердил закон об ужесточении правил проведения митинговВ регионе
23:21
Фото