Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште в ближайшие две недели.

Как передает Report, об этом он сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я бы сказал, что встреча состоится в течение двух недель или около того, довольно скоро", - отметил американский лидер.