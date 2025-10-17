Tramp iki həftə ərzində Putinlə Budapeştdə görüşməyə ümid edir
- 17 oktyabr, 2025
- 01:07
ABŞ prezidenti Donald Tramp yaxın iki həftə ərzində Budapeştdə Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşməyi gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu o, Ağ Evdə jurnalistlərə müvafiq sualı cavablandırarkən deyib.
"Deyərdim ki, görüş iki həftəyə qədər, çox yaxında baş tutacaq", - Amerika lideri qeyd edib.
