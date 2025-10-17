İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Tramp iki həftə ərzində Putinlə Budapeştdə görüşməyə ümid edir

    Digər ölkələr
    17 oktyabr, 2025
    • 01:07
    Tramp iki həftə ərzində Putinlə Budapeştdə görüşməyə ümid edir

    ABŞ prezidenti Donald Tramp yaxın iki həftə ərzində Budapeştdə Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşməyi gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu o, Ağ Evdə jurnalistlərə müvafiq sualı cavablandırarkən deyib.

    "Deyərdim ki, görüş iki həftəyə qədər, çox yaxında baş tutacaq", - Amerika lideri qeyd edib.

    Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель

