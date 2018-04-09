Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном в мае или начале июня

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его личная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится либо в мае, либо в начале июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он сообщил об этом, выступая в понедельник перед журналистами на заседании своего кабинета.

При этом Трамп подтвердил, что Вашингтон и Пхеньян продолжают неафишируемые консультации о подготовке потенциального американо-северокорейского саммита, который станет в случае проведения первым в истории. О том, что такие контакты ведутся разведкой США и КНДР, проинформировала в выходные дни американская пресса.

"Как вы, вероятно, видели, мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня. <...> Будем надеяться, мы сможем заключить сделку о денуклеаризации Северной Кореи. Они это сказали, мы это сказали", - заявил американский лидер.

"Будем надеяться, это будут отношения, очень сильно отличающиеся от тех, которые существовали на протяжении многих лет", - подчеркнул Трамп.