Трамп на полях саммита АСЕАН обсудит с Моди вопрос закупок Индией нефти из РФ
- 02 октября, 2025
- 12:24
Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита АСЕАН в Малайзии для обсуждения закупок российской нефти Индией.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
"Трамп, как ожидается, встретится в Куала-Лумпуре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отношения с которым у него были непростые в последние недели, по вопросу закупок российской нефти со стороны Нью-Дели", - пишут СМИ.
Отметим, что 6 августа президент США подписал указ о введении дополнительных тарифов в размере 25% на импорт из Индии за приобретение ею нефти из РФ.
