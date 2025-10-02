Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Трамп на полях саммита АСЕАН обсудит с Моди вопрос закупок Индией нефти из РФ

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 12:24
    Трамп на полях саммита АСЕАН обсудит с Моди вопрос закупок Индией нефти из РФ

    Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита АСЕАН в Малайзии для обсуждения закупок российской нефти Индией.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    "Трамп, как ожидается, встретится в Куала-Лумпуре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отношения с которым у него были непростые в последние недели, по вопросу закупок российской нефти со стороны Нью-Дели", - пишут СМИ.

    Отметим, что 6 августа президент США подписал указ о введении дополнительных тарифов в размере 25% на импорт из Индии за приобретение ею нефти из РФ.

