    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 18:38
    Трамп: Мы очень близки к завершению войны в Газе

    Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны "очень близки" к заключению соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газе.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом американский лидер заявил журналистам перед вылетом на турнир по гольфу Ryder Cup в Нью-Йорке.

    "Думаю, у мы очень близки к соглашению по Газе, - заявил он, добавив, что это же соглашение поможет вернуть израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

    "Это будет соглашение, которое положит конец войне. Это будет мир", - подчеркнул Трамп.

