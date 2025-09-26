Трамп: Мы очень близки к завершению войны в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны "очень близки" к заключению соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газе.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом американский лидер заявил журналистам перед вылетом на турнир по гольфу Ryder Cup в Нью-Йорке.

"Думаю, у мы очень близки к соглашению по Газе, - заявил он, добавив, что это же соглашение поможет вернуть израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

"Это будет соглашение, которое положит конец войне. Это будет мир", - подчеркнул Трамп.