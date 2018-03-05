Трамп: "Мы находимся на проигрышной позиции почти по всем торговым соглашениям"

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность страны "мертва".

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы находимся на проигрышной позиции почти по всем торговым соглашениям. Наши друзья и враги использовали США в течение многих лет. Наши сталелитейная и алюминиевая отрасли мертвы. Извините, настало время для перемен. Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп.