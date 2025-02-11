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Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства

Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на европейскую фармацевтическую продукцию.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 12:09
Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства

Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на европейскую фармацевтическую продукцию.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico.

"Несмотря на то, что Трамп не назвал никаких сроков, он также пообещал нанести удар по европейской фармацевтической отрасли… Кто пострадает больше всех? Вероятно, это будет Ирландия", - отмечает издание.

В 2023 году США стали крупнейшим покупателем ирландских экспортных товаров на сумму около 54 млрд евро, из них 36 млрд пришлось на фармацевтические препараты и химические вещества.

Меры Трампа также могут отразиться на датской фармацевтической компании Novo Nordisk, известной производством препарата "Оземпик".

"Первая угроза введения пошлин прозвучала в адрес Дании в связи с ее нежеланием отказаться от контроля над Гренландией. Естественно, это ударит по самой известной компании страны… Novo Nordisk", - пишет издание.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Avropa istehsallı dərmanlara rüsumlar tətbiq edə bilər

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