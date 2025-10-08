Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 23:39
    Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток

    Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Дональд Трамп Ближний Восток
    Tramp bu həftəsonu Yaxın Şərqə səfər edə bilər

    Последние новости

    23:39

    Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток

    Другие страны
    23:24

    СМИ: Посредники дали ХАМАС и Израилю время до пятницы для заключения соглашения

    Другие страны
    23:05

    Рейтинг Макрона на посту президента Франции рухнул до 14%

    Другие страны
    22:58

    Зеленский пригрозил РФ ассиметричными ударами

    Другие страны
    22:58

    NBC: ИИ стали использовать вместо услуг адвоката в США

    Другие страны
    22:45

    Лекорню: Имя нового премьера Франции может быть объявлено в течение 48 часов

    Другие страны
    22:39

    МВД Грузии: Число арестованных из-за беспорядков в Тбилиси возросло да 35

    В регионе
    22:30

    США ввели санкции против 26 иностранных фирм за поставки продукции Ирану

    Другие страны
    22:17

    Ла Лига подтвердила проведение матча "Барселона" - "Вильярреал" в США

    Футбол
    Лента новостей