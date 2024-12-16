Трамп может пересмотреть разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, пересмотрит решение действующего президента Джо Байдена разрешить применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, пересмотрит решение действующего президента Джо Байдена разрешить применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления перед журналистами в резиденции в Мар-а-Лаго.

"Да, я, возможно, пересмотрю это решение. Я не думаю, что надо было позволять им запускать ракеты на расстояние до 200 миль (322 км) вглубь территории России", - сказал Трамп.

Напомним, что в ноябре The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. 12 декабря Трамп заявил, что считает опасным выданное Вашингтоном Украине разрешение на применение американского оружия для ударов вглубь России, которое лишь будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта.