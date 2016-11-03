Трамп лидирует в Аризоне и Неваде, Клинтон - во Флориде и Пенсильвании

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает по популярности свою соперницу на выборах от демократов Хиллари Клинтон в штатах Невада и Аризона, которые считаются одними из ключевых в борьбе за Белый дом. Экс-госсекретарь в свою очередь лидирует в важных штатах Пенсильвания и Флорида.

Как передает Report, об этом свидетельствуют распространенные в среду результаты нового опроса, проведенного телекомпанией CNN совместно с исследовательской службой ORC.

Согласно опубликованным данным, 49% опрошенных жителей Аризоны готовы проголосовать за Трампа на выборах, которые пройдут в США 8 ноября, 44% поддерживают Клинтон. В Неваде преимущество Трампа еще больше: 49% респондентов хотят видеть президентом миллиардера, в поддержку экс-госсекретаря выступают 43% опрошенных жителей штата.

В Пенсильвании, жители которой исторически склонны голосовать за демократов, Клинтон заручилась поддержкой 48% респондентов, Трамп - 44%. Во Флориде Клинтон также опережает миллиардера, однако всего лишь на два процентных пункта (49% против 47%).

Согласно опубликованному в среду общенациональному опросу телекомпании ABC и газеты The Washington Post, Трамп идет вровень со своей соперницей. В поддержку миллиардера и экс-госсекретаря высказалось одинаковое число опрошенных - 46%. Днем ранее республиканец, по данным ABC и The Washington Post, опережал демократку на один процентный пункт (46% против 45%).