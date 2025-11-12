Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Трамп: Конгрессмены США одобрят законопроект о финансах для правительства

    • 12 ноября, 2025
    • 12 ноября, 2025
    • 01:36
    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Палата представителей Конгресса, вероятнее всего, одобрит законопроект о возобновлении частично приостановленного финансирования федерального правительства.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу ESPN.

    По словам Трампа, "Палата представителей проголосует. И, я думаю, она проголосует в поддержку". Он подчеркнул, что в США "большинство людей хочет возобновления" работы правительства.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что голосование по данному законопроекту может состояться 12 ноября.

