Трамп: Конгрессмены США одобрят законопроект о финансах для правительства

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Палата представителей Конгресса, вероятнее всего, одобрит законопроект о возобновлении частично приостановленного финансирования федерального правительства.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу ESPN.

По словам Трампа, "Палата представителей проголосует. И, я думаю, она проголосует в поддержку". Он подчеркнул, что в США "большинство людей хочет возобновления" работы правительства.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что голосование по данному законопроекту может состояться 12 ноября.